A questão não se limita à possibilidade de extinção da punibilidade sem o pagamento da pena de multa, que tem natureza penal e, por isso, deve ser executada, preferencialmente, pelo Ministério Público, perante a Vara das Execuções Criminais, e, subsidiariamente, pela Fazenda Pública[1].

Assim, em razão de sua natureza penal, a extinção da punibilidade ficará na dependência do seu pagamento ou pela ocorrência de outra causa extintiva da punibilidade, como a prescrição[2].

Com efeito, não se trata disso, mas ao disposto no § 4º, do artigo 33, do Código Penal, que diz ser necessária para a progressão de regime, nos crimes cometidos contra a administração pública, a reparação do dano causado pelo agente ou a devolução do produto do ilícito praticado, com os acréscimos legais.

Fica evidente que não são todos os crimes condicionados à reparação do dano ou a devolução do produto do ilícito, mas apenas os praticados contra a administração pública, não havendo no dispositivo nenhuma menção ao pagamento da pena multa, que não tem natureza reparatória, mas sancionatória.