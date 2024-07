Diretor da PF defende luta com ‘todas as nossas forças’ contra ‘disseminação em massa de mentiras’

Diante de uma numerosa plateia de policiais federais presentes à posse do novo superintendente regional da PF em São Paulo, delegado Rodrigo Sanfurgo, e ao lado do ministro Alexandre de Moraes, que também foi ao evento, o diretor-geral enfatizou. “Temos a obrigação de lutar com todas as nossas forças contra a normalização desse estado de coisas.”

Andrei afirmou. “Não podemos deixar jamais que o crime e a impunidade sejam aceitos como intrínsecos à nossa sociedade.”

A ‘Abin paralela’ operou durante o governo Bolsonaro, com monitoramento de ministros do STF, entre eles o próprio Moraes, e divulgação de fake news sobre opositores do Planalto.

Andrei também reagiu ao que chamou de “vis, infundados e covardes ataques” contra sua instituição e os servidores. As hostilidades à PF, disse, precisam ser repelidas “com vigor e com o rigor das leis e do sistema de justiça criminal”.