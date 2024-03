Veja a íntegra da entrevista com a cientista política:

No livro, você apresenta duas condições que teriam sido necessárias para o sucesso da Operação Lava Jato: o aprendizado institucional no combate à corrupção e a ação voluntarista de atores do sistema de justiça. Alguma outra foi importante?

Essas duas condições continuam sendo os fatores explicativos mais importantes, na minha avaliação, mas tem outras coisas que entram tangencialmente no livro e podem ser agregadas para contribuir na explicação, porque essas duas condições não aconteceram no vácuo, elas acontecem em um contexto. Por exemplo, a crise econômica do governo. A Lava Jato, usando ferramentas de aprendizado institucional e uma ação voluntarista, conseguiu mobilizar o apoio da opinião pública por meio da mídia. Somando tudo isso, acabaram atingindo a legitimidade do governo. Mas isso também entra no elemento do voluntarismo, porque eles sabiam que o apoio popular era necessário para desgastar os alvos, o governo, as elites. Fez parte da estratégia e foram bem sucedidos em implementá-la.

Essa dimensão do aprendizado institucional é destrinchada no livro em alguns aspectos, como a ampliação de atos de cooperação internacional em matéria penal, uma evolução organizacional na Justiça Federal, o avanço da tecnologia e algumas reformas legislativas que antecederam a Lava Jato. Esse último aspecto gira em torno de mudanças promovidas por atores do próprio sistema político, que depois se viram na mira da investigação. Você argumenta que a classe política não pode antever os efeitos das mudanças que ela própria aprovou. Agora, no pós-Lava Jato, você acha que o sistema político “acordou”? Você vê uma reação da classe?

Com certeza teve uma reação. No início, durante um bom tempo, acho que a classe política ficou meio imobilizada. Manifestação de rua mexe muito com os políticos, eles realmente mudam o curso de ação a depender da mobilização popular. As primeiras reações são discretas, como tentar indicar membros de tribunais mais garantistas, que não tivessem medo de enfrentar a opinião pública. Quando muda o governo e os processos são anulados, fica muito mais fácil. A Vaza Jato também deslegitima a operação, e o alvo vira a Lava Jato. A classe política conseguiu aprovar, por exemplo, a lei de abuso de autoridade, a lei de improbidade, o juiz de garantias. E nem tudo é ruim, algumas mudanças são aprimoramentos. A classe política aproveitou o momento para duas coisas: diminuir as chances de acontecer de novo algo como a Lava Jato e corrigir problemas.