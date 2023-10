Hoje, 31 de outubro, alguns países do hemisfério norte comemoram o Hallloween. A palavra é uma abreviação da expressão “All Hallows Evening”, que significa “noite de todos os santos”. O Halloween existe há mais de mil anos. Sua origem se deu no festival ancestral Celta conhecido como Samhain. Tratava-se de uma festa religiosa pagã para dar as boas vindas à colheita do final do verão do hemisfério norte. Acreditava-se que neste dia a alma dos mortos retornava para as suas casas. Então, para afastar os espíritos indesejados, as pessoas acendiam fogueiras e vestiam fantasias. Desta forma, personagens populares do Halloween nos dias de hoje, como bruxas, fantasmas e duendes, ficaram associados ao evento.

Americanos de Ohio, nos EUA, capricham na decoração da casa para o Halloween, comemorado no dia 31 de outubro Foto: The Plain Dealer, John Kuntz/AP

Apesar de ter iniciado na região que compreende a Irlanda e Reino Unido, a tradição se espalhou rapidamente para várias partes do mundo. Porém, foi somente no início do século 19 que os festivais da colheita de outono nos EUA começaram a incorporar alguns costumes do Halloween. Dentre as colheitas desta época do ano, destaca-se a abóbora que é onipresente nesta data festiva. Além disso, a grande imigração de irlandeses foi também decisiva para levar com força o Halloween para a américa.

Tive a oportunidade de passar alguns “31 de Outubro” nos Estados Unidos. A turma realmente enlouquece por lá. São abóboras, esqueletos, vampiros, múmias, aranhas e morcegos por todos os lados. A decoração típica com suas cores preto, laranja e roxo, e seus objetos aterrorizantes, tomam conta das lojas, casas, escolas e até escritórios.

Em uma destas ocasiões estávamos em Boston, justamente o coração da Nova Inglaterra, a região berço da Revolução Americana. Era o ano de 2017 e o local indicado para vivenciar a experiência foi um pequeno e charmoso bairro chamado Beacon Hill. O lugar, como diz o nome, fica numa pequena montanha (hill) bem na área central de Boston. São diversas ruelas estreitas e muito pitorescas - algumas ainda com paralelepípedos - iluminadas com lampiões de época que irradiam um brilho fraco e romântico. As construções, na sua maioria, são townhouses - casas geminadas de 3 ou mais pavimentos - construídas nos primeiros anos do século 19. São todas feitas com uma espécie de tijolo vermelho e esquadrias brancas, bem no estilo clássico americano. Caminhar pelas ruas de Beacon Hill é como viajar no tempo.

A noite de Halloween em Beacon Hill é mágica, ou melhor, assombrosa! As decorações das casas são sinistras. Teias de aranha gigantes, cadáveres enforcados nas janelas e por aí vai… E, para completar, os moradores postam-se na entrada das suas suntuosas townhouses fantasiados dos mais variados e horripilantes personagens. A criançada, dentre elas meus filhos então com 4 e 11 anos, fazia fila para pegar as guloseimas daqueles monstros camaradas. É um verdadeiro espetáculo!

Aqui no Brasil, ainda que incomparável com o que ocorre nos EUA e Canadá, a data começou a se popularizar nos últimos anos e é conhecida como Dia das Bruxas. Porém, ainda existe uma corrente que considera inapropriado festejarmos algo que não pertence à nossa cultura. Seja como for, a febre do Halloween parece mesmo que veio para ficar. Cada vez mais a comemoração enraiza-se no calendário dos brasileiros. Se você ainda não participou de uma festa de Halloween aqui nos trópicos, saiba que é apenas uma questão de tempo.

E atenção, nesta noite quando a lua estiver alta no céu, saiba que será hora de ficar atento, pois fantasmas, vampiros e múmias estarão à espreita, prontos para surgir da escuridão.

*Fernando Goldsztein, empresário e fundador do The Medulloblastoma Initiative