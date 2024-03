Jair Bolsonaro pode ser preso pela revelações de ex-comandantes das Forças Armadas? Juristas avaliam

Gustavo Badaró, professor de direito processual penal da Universidade de São Paulo (USP), disse que os depoimentos confirmam que a minuta do golpe não era uma “bravata”, mas fazia parte de um plano articulado para encontrar uma estratégia jurídica para evitar a posse do presidente eleito. “São duas testemunhas qualificadas no contexto em que aquilo teria sido discutido, que eram seus imediatos na cadeia de comando. Qualquer ato com roupagem jurídica precisaria daquele apoio. Isso me parece prova mais do que suficiente de que aquilo efetivamente foi um plano que seriamente chegou a ser trabalhado com efetiva intenção de ser colocado em prática”, avalia.

Apesar de a veracidade do testemunho ser colocada por vezes em dúvida dentro do processo penal, o cenário se torna mais grave aos envolvidos na medida em que os fatos narrados são corroborados por terceiros e provas documentais, como a “minuta de golpe” que teria sido encontrada no celular do ex-ajudante de ordens de Bolsonaro.

“Quando se tinha apenas a palavra do Mauro Cid, por ter uma desconfiança com o delator premiado, a própria lei estabelece que somente com base nela poderiam ser decretadas medidas cautelares contra o delatado, oferecer denúncia e muito menos ser condenado. Esses depoimentos (dos comandantes do Exército e da Aeronáutica) significam o que a lei chama de prova de corroboração. Além da palavra do delator e de uma prova de outra natureza, que seria um documento eletrônico, passou-se a ter duas novas fontes de prova, as duas testemunhas, nesse sentido. A mim, parece que complica bastante a situação do Bolsonaro.”