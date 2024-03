‘Ridículos, amigos do poder da vez’, diz Wajngarten sobre ex-aliados que entregam Bolsonaro

Fábio Wajngarten foi secretário de Comunicação no governo Jair Bolsonaro e agora ajuda na estratégia jurídica do ex-presidente. Foto: WILTON JUNIOR

O advogado Fábio Wajngarten, que foi secretário de Comunicação no governo Jair Bolsonaro, subiu o tom em defesa do ex-presidente nesta sexta-feira, 15, depois que os ex-comandantes do Exército e da Aeronáutica admitiram em depoimento à Polícia Federal que foram sondados sobre um plano de golpe.

PUBLICIDADE Os depoimentos dos militares e de outros investigados no inquérito do golpe foram tornados públicos nesta manhã, depois que o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), levantou o sigilo das declarações prestadas à PF. Fábio Wajngarten é um dos advogados de Bolsonaro no caso. Sem citar nomes, ele foi às redes sociais rebater as acusações dirigidas ao ex-presidente. “Tem um monte de focas adestradas, bajuladores natos, que falavam o que que queriam para ganhar segundos de atenção e notoriedade. Quando apertados, se escondem e ou se portam feito melhores amigos de infância de quem sempre repudiaram”, escreveu. “São notas de 3. São amigos do poder da vez. A insignificância é a maior e melhor característica. Engodos lato senso. Deslumbrados pelos microfones, garçons e motoristas. Medíocres.”

Publicidade

Em depoimento, o general Marco Antônio Freire Gomes, ex-comandante do Exército, atribuiu ao ex-presidente a articulação de reuniões com comandantes das Forças Armadas para discutir “hipóteses de utilização de institutos jurídicos como GLO (Garantia da Lei e da Ordem), estado de defesa e sítio em relação ao processo eleitoral”.

O ex-comandante da Aeronáutica, brigadeiro Carlos Almeida Baptista Júnior, também relatou à Polícia Federal que Bolsonaro aventou a possibilidade de golpe. Em outro trecho do depoimento, afirmou que se retirou de uma reunião com o ex-presidente e se recusou a receber uma proposta de decreto golpista.

Além dos depoimentos, outro indício complica a situação do ex-presidente: o áudio enviado por Mauro Cid que sugere que Bolsonaro ajudou a redigir e editar uma minuta de golpe.