Justiça condena ex-servidor a 15 anos de prisão por desvio de R$ 2,5 milhões de processos arquivados

Os desvios ocorreram por meio de elaboração de ofícios em que o ex-servidor obteve a assinatura de magistrados com quem trabalhava, mediante abuso de confiança, nos quais era determinada a transferência desses recursos para contas bancárias do corréu e da empresa, que não tinham qualquer vinculação com os processos em que os valores estavam depositados ou com os titulares desses depósitos.

Em janeiro de 2022, o TRF-4, em processo administrativo disciplinar, decidiu pela demissão do servidor da Seção Judiciária de Santa Catarina por atos de improbidade administrativa e crimes contra a administração pública.

O ex-servidor teve a prisão preventiva decretada pelo TRF-4. Ele está foragido. Seu nome foi incluído na Difusão Vermelha da Organização de Polícia Internacional (Interpol).