Em justificativa, o Ministério da Saúde relacionou fatores como a variação climática, o aumento das chuvas, o número de pessoas suscetíveis às doenças e a mudança na circulação de sorotipo do vírus como motivadores do aumento. A Instituição ainda revelou que os estados com maior incidência da doença foram Espírito Santo, Minas Gerais, Santa Catarina, Paraná, Mato Grosso do Sul, Distrito Federal e Goiás.

Com o aumento no número de casos, também cresceu a espera por atendimento e demais dificuldades em relação ao tratamento de pessoas acometidas. Porém, o amparo à pessoas que sofrem de dengue, ainda que em situação epidêmica, é registrado na Legislação como um direito para o cidadão brasileiro.

Válido lembrar que existem algumas medidas legais para o combate da dengue. A começar pela Lei nº 13.301 de 27/06/2016, criada justamente em função aos desdobramentos da picada do Aedes Aegypti.

Os cuidados com a dengue no Brasil começam antes mesmo que o mosquito Aedes Aegypti entre nas casas e deposite seus ovos nas poças de água parada. Isso porque a Lei nº 13.301 de junho de 2016 dispõe sobre a adoção de medidas de vigilância em saúde quando verificada situação de iminente perigo à saúde pública pela presença do mosquito transmissor do vírus da dengue, do vírus chikungunya e do vírus da zika. Esse dispositivo altera a Lei nº 6.437, de 20 de agosto de 1977 e promulga mais eficiência e modernismo em saúde em relação ao cuidado com todas essas doenças.