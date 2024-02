'O trabalho é nosso trabalho', diz desembargadora do TRT2 sobre ato em defesa da Justiça do Trabalho

A desembargadora Beatriz de Lima Pereira, presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 2.ª Região (TRT-2), em São Paulo, declarou publicamente seu apoio ao movimento encabeçado pela Ordem dos Advogados do Brasil em defesa da competência da Justiça do Trabalho - segmento do Judiciário que tem sido acossado por sugestões de redução de sua jurisdição, o que provocaria deslocamento de ações para a Justiça comum.

Publicidade

“A mais relevante das competências atribuída à Justiça do Trabalho, identificada como Justiça Social, está registrada no inciso I do artigo 114 da Constituição Federal, incumbindo-a de processar e julgar as ações em que se discute a relação de trabalho, o que não se restringe aos litígios decorrentes do contrato de trabalho regido pela Consolidação das Leis do Trabalho”!, destaca a desembargadora.

Beatriz observa que ‘a partir do caso concreto e das provas existentes nos autos, compete à Justiça do Trabalho definir a natureza jurídica da contratação do trabalho’.

A presidente do Tribunal Regional do Trabalho em São Paulo, Beatriz de Lima Pereira, diz que competência para definir relações de trabalho decorrentes das inovações tecnológicas é da Justiça do Trabalho. Foto: Tiago Queiroz/Estadão

Leia o comunicado de Beatriz

O trabalho é nosso trabalho

A Presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 2.ª Região, Desembargadora Beatriz de Lima Pereira, manifesta publicamente seu apoio à Mobilização Nacional em Defesa da Competência da Justiça do Trabalho, evento organizado pela Ordem dos Advogados do Brasil e apoiado por inúmeras entidades privadas e órgãos públicos, que se concretizará com a realização de atos públicos em 31 cidades do país.

Referido apoio restou expresso pela autorização de que o ato, na cidade de São Paulo, seja realizado em frente ao Fórum Ruy Barbosa, edifício que concentra o maior número de Varas do Trabalho do Brasil.

Publicidade

A mais relevante das competências atribuída à Justiça do Trabalho, identificada como Justiça Social, está registrada no inciso I do art. 114 da Constituição Federal, incumbindo-a de processar e julgar as ações em que se discute a relação de trabalho, o que não se restringe aos litígios decorrentes do contrato de trabalho regido pela Consolidação das Leis do Trabalho. A partir do caso concreto e das provas existentes nos autos, compete à Justiça do Trabalho definir a natureza jurídica da contratação do trabalho.

Assim sendo, as transformações das relações de trabalho decorrentes das inovações tecnológicas e das modificações do modo de produção, vivenciadas nesse segundo milênio, não autorizam a exclusão da competência da Justiça do Trabalho, constitucionalmente definida para classificar a índole das condições de contratação do trabalho humano.

É o que propugnamos!