PF prende advogado que teria resgatado propina de R$ 1 milhão a desembargador no Paraguai

A investigação capitaneada pela Polícia Federal já tem fortes elementos indicando que, à revelia do Desembargador Ivo de Almeida, pessoas vendiam, ilegalmente, ilusões em seu nome e, bem por isso, é importante reiterar que o Magistrado jamais proferiu qualquer decisão visando beneficiar quem quer que seja, muito menos mediante o recebimento de valores.

Prova disto, vale destacar, é que o investigado Wilson Junior foi ouvido pelo Delegado que preside as investigações e afirmou que seu padrasto “VALMI estava vendendo “ilusões” em nome de IVO DE ALMEIDA, sem este saber de nada” e quando perguntado se “repassou os pedidos referentes a processos ao desembargador ou a algum funcionário dele”, Wilson Junior, não só respondeu “que não repassou”, como, ainda, esclareceu que jamais recebeu ou ofereceu valores ao Desembargador.

Outrossim, estes Subscritores destacam que o Desembargador Ivo de Almeida nunca julgou recurso formulado em nome do Sr. Romilton Queiroz Hosi.

Por fim, reiterando a absoluta inocência do Desembargador, esta Defesa informa que no mês de julho pediu a designação de data para colheita do depoimento do Desembargador e que este somente não veio a ocorrer em razão de o Delegado ainda não ter agendado.