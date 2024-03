Gonet apoia soltura de Filipe Martins, mas sem passaporte

O PGR defende que Martins seja proibido de deixar o País e tenha o passaporte retido. As medidas seriam ‘providências de custódia’, indicou Gonet em manifestação assinada no dia 1º. O documento foi encaminhado ao gabinete do ministro Alexandre de Moraes, relator da investigação que coloca Bolsonaro no centro de suposta trama golpista.

Atualmente, Martins ocupa uma cela no Complexo Médico Penal (CMP), em Pinhais, no Paraná, que ficou conhecido como o presídio da Operação Lava Jato. Como mostrou repórter Marcelo Godoy, ele foi transferido da carceragem da Superintendência da Polícia Federal (PF) em Curitiba para o presídio no final de fevereiro, o que levou a defesa a pedir a revogação de sua prisão preventiva.

Ao STF, o advogado Ricardo Fernandes, que defende Martins, sustentou que sua prisão foi decretada diante da informação de que ele teria saído do Brasil no avião presidencial em dezembro de 2022, sem passar pelo controle da Polícia Federal, o que poderia indicar uma ‘evasão do País’.

Os advogados sustentam que, apesar de constar na lista de passageiros do voo, Martins não realizou a viagem e permaneceu no Brasil.