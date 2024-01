Dona da segunda maior população na lista destacada no estudo do Tesouro, a Alemanha tem 85 milhões de habitantes (pequena, em relação ao Brasil) e um PIB de cerca de R$ 21 trilhões (mais do que o dobro do brasileiro). Há na lista, ainda, 16 países com menos de 10 milhões de habitantes cada. Com relação aos assassinatos, nosso país registra uma taxa de 22,4 casos a cada 100 mil habitantes e perde apenas para África do Sul (42 casos por 100 mil pessoas) e só se compara à Guatemala e El Salvador (cerca de 20 ocorrências para cada 100 mil habitantes em cada). Oito países da lista registram uma taxa de um a dois homicídios por 100 mil pessoas e outros 15, menos de um homicídio a cada 100 pessoas.

Esses dados são fundamentais para compreender que o valor nominal do orçamento dos tribunais não é suficiente para comparar o desempenho em relação às demandas que cada sociedade apresenta a seu sistema de Justiça. Tal análise comparativa internacional só pode prover resultados corretos quando são levadas em consideração as especificidades de cada nação, como incluir ou não despesas de custeio e estrutura no orçamento de tribunais, desigualdades socioeconômicas, número de novos processos, de magistrados e de jurisdicionados.

Os recursos investidos pelo Brasil no Judiciário constituem parte do custo da democracia e são necessários para enfrentar a alta demanda que a sociedade brasileira impõe ao sistema judicial. Um dos países comparados ao Brasil pelo Tesouro, por exemplo, é Portugal –que tem uma população de 10 milhões de pessoas e uma taxa de homicídios de 0,8 a cada 100 mil habitantes. Para além da disparidade desses dados, os portugueses não incluem no orçamento de seus tribunais o necessário para arcar com prédios, insumos de trabalho, aparato tecnológico e funcionários, por exemplo. No Brasil, tudo isso é somado ao orçamento da Justiça.

Os dados mais recentes do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) mostram que, em 2022, os tribunais brasileiros fecharam o ano com 81,4 milhões de processos em tramitação, sendo que 31,5 milhões foram casos novos. Em Portugal, naquele ano, houve o ingresso de 417,3 mil novos processos –75 vezes menos do que no Brasil. Enquanto um magistrado português atua em cerca de 400 processos por ano, no Brasil esse número é de mais de 1,7 mil.