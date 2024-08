PF faz buscas na casa do governador do Tocantins em ação sobre desvios de cestas básicas na pandemia

Também constam como investigados no inquérito a primeira-dama Karynne Sotero Campos e os filhos de Wanderlei: o deputado Leo Barbosa (Republicanos) e Rérison Antonio Castro Leite, presidente do Conselho Deliberativo Estadual do Sebrae. A reportagem busca contato com os citados. O espaço está aberto para manifestações.

A PF vê há fortes indícios de um esquema montado entre 2020 e 2021 “utilizando o estado de emergência em saúde pública e assistência social”. A investigação mira a contratação de “empresas previamente selecionadas” que não entregavam todas as cestas básicas contratadas pelo Estado, mas ficavam com a íntegra do pagamento.

O nome da operação, segundo a corporação, faz referência à insegurança alimentar gerada pela pandemia. “As ações públicas se destinavam a combatê-la, porém se tornaram um meio de desvio de recursos públicos”, diz a PF. Fames significa fome em latim e 19 faz referência à pandemia.