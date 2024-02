É Rodrigo Octávio quem o descreve, na tão mencionada “Minhas memórias dos outros”: “Rapaz bonito, loiro, elegante no trajar, quem o visse no cuidado de sua pessoa não o diria um poeta. E não o era ele, realmente, no estilo clássico da espécie, empalidecido pelas vigílias, despreocupado da apresentação, macambúzio e triste. É que Silva Nunes era poeta fidalgo. Em seus poemas, de verso fácil e correntio, só apareciam castelãs nas janelas ogivais, olhos azuis no céu azul, ou em passeios calmos, seguidas de louros galgos escandinavos, por alamedas de parques em cujos gramados luziam leques emplumados de pavões à espera dos amantes, partidos para a caça com bestas e falcões...”.

Depois de formado, esqueceu-se da poesia. Mergulhou na azáfama do foro. Na vida prática, era o Dr. Luiz Tostes da Silva Nunes. O poeta ficou nas Arcadas.

Voltando a Dias da Rocha, não era pródigo na publicação de suas poesias. Só que as que vinham a lume, diz Rodrigo Octávio, “não se compunham de versos indecisos de principiante, nos quais se encontrassem, a par das belezas naturais da poesia, os descuidos e vacilações da inexperiência; eram versos acabados com cuidado, lavor consciente de poeta feito, seguro de sua pena e do seu estro”.

Fez relativo sucesso o seu poema “Mudos”. Um soneto cujos derradeiros versos eram repetidos em saraus familiares: “Ninguém sabe, nem vê, como nós vemos/Que se te calas e eu me calo, é quando/Mais nos ouvimos e nos entendemos”.

Morador da mesma “República” do Largo da Memória, em que residia Rodrigo Octávio, uma noite surpreendeu o colega a fazer versos. Graças a isso, pela primeira vez Rodrigo Octávio teve a alegria de ver seus versos publicados na grande Imprensa da época, e que é - não por coincidência - a Grande Imprensa de hoje: em 1884, apareceram os versos na “Província de São Paulo”, o velho jornal de Rangel Pestana, hoje o respeitado “O Estado de São Paulo”, que nos acolhe também. Senão em versos, para cujo talento fui deserdado, ao menos para elucubrações memorialísticas e linhas imersas em saudades.