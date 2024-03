Bolsonarista foragido que chorou em acampamento diz que é ‘torturado pelo comunismo’; veja vídeo

Acusado de roubo e agressão a jornalistas que cobriam o desmonte do acampamento bolsonarista em frente a um quartel do Exército na capital do Estado, Santos diz que a mídia está contando mentiras envolvendo seu nome, dizendo que ele “era o líder de manifestações antidemocráticas”. No vídeo, o bolsonarista revela que está fora do país com contas bancárias e documentos bloqueados. “Eu perdi tudo”, afirma ele.

O empresário viralizou nas redes sociais e ficou conhecido como “chorão” após ir às lágrimas durante o desmonte do acampamento feito pela Guarda Municipal de Belo Horizonte. Nos vídeos, ele chama os agentes de segurança de “covardes” e diz que eles também “vão pagar caro” pelo que estão fazendo e “passar fome”.