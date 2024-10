Bolsonaro vai a Goiânia apoiar candidato e enfrentar Caiado após aliado ser alvo da PF; veja vídeo

A publicação ainda contou com ataques aos rivais no campo da direita. Bolsonaro se referiu a Mabel e Caiado como “o pessoal do biscoitinho” que conta com o apoio da esquerda. O ex-presidente ainda afirmou que o governador de Goiás está “do outro lado” e responde a processos “por ter usado a máquina para comprar votos de eleitores”. A Justiça Eleitoral investiga Caiado por abuso de poder político na distribuição de cestas básicas. A suspeita é que a ajuda teria sido dada em troca de votos ao seu aliado.

A disputa em Goiânia está acirrada, mas há uma ligeira vantagem para o candidato de Caiado. Mabel lidera com 50% das intenções de votos contra 46% de Fred Rodrigues, segundo pesquisa Real Time Big Data divulgada nesta sexta-feira, 26. A presença de Bolsonaro na cidade é arriscada porque ele pode ser associado à eventual derrota do seu apadrinhado contra um adversário direto na busca pela hegemonia na direita.