Câmara suspende sessão após explosões na Praça dos Três Poderes; deputados fazem minuto de silêncio

BRASÍLIA – Após a identificação de explosões próximas ao Supremo Tribunal Federal (STF) e ao Congresso, o deputado Sóstenes Cavalcante (PL-RJ) decidiu suspender na noite desta quarta-feira, 13, a sessão no plenário da Câmara. A decisão foi tomada após o parlamentar receber a notícia de que havia sido registrada uma morte. O plenário da Casa então realizou um minuto de silêncio a pedido dele.

Presidente da sessão no momento, Cavalcante solicitou que os presentes na Câmara não deixassem o prédio e aguardassem orientações das forças de segurança. Depois, informou que a Câmara será evacuada e o chefe da segurança organizará a saída.

No momento das explosões, os deputados apreciavam uma proposta de emenda à Constituição (PEC) que amplia a imunidade tributária às igrejas.

Na noite desta terça-feira, 13, uma sequência de explosões na Praça dos Três Poderes fez o local ser isolado pela Polícia Militar. O corpo de um homem foi encontrado no local após os estrondos.

Segundo policial militar que está no local, foram encontrados dentro de um carro próximo à Praça dos Três Poderes vários artefatos explosivos.

Deputados fizeram um minuto de silêncio no plenário Foto: Reprodução/TV Câmara

Conforme relato o sargento Santos, da PM do DF, os policiais chegaram a avistar um homem saindo correndo do carro, mas acreditaram que ele estava fugindo do fogo. O princípio de incêndio foi contido por seguranças que estavam próximos.