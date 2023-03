Cantor gospel que convocou para atos golpistas confessa fuga para Paraguai e chora prisão de aliado

BRASÍLIA — O cantor gospel Salomão Vieira, um dos mobilizadores dos atos golpistas do dia 8 de janeiro, admitiu estar foragido no Paraguai em vídeo no Instagram. O conteúdo foi gravado como tentativa mobilizar apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) a impedir a prisão de um humorista bolsonarista preso no país. “Neste momento a polícia do Paraguai prendeu Bismark. Nós conseguimos fugir, estamos só a roupa do corpo”, afirmou Salomão. Com os olhos lacrimejando, ele afirmou que estava com Bismark Fugazza, um humorista e influenciador bolsonarista. “A gente está desesperado. Nós não somos criminosos, muito menos ele”, disse. Procurada, a Polícia Federal ainda não confirmou a prisão de Bismark.

Salomão tem um perfil do Instagram com mais de 300 mil seguidores e instruiu bolsonaristas aglomerados no Quartel-General do Exército, em Brasília, sobre como proceder ao longo do dia 8 de janeiro, quando vândalos invadiram o Congresso Nacional, o Supremo Tribunal Federal (STF) e o Palácio do Planalto. “Nosso ponto de encontro é no QG. Lá vamos conversar com vocês, passar estratégias corretíssimas”, disse horas antes. O Estadão identificou ele como um dos 88 golpistas que premeditaram os atos vândalos no STF, no Congresso e no Palácio do Planalto. Ele foi um dos incentivadores das invasões por meio de diversas lives, transmitiu os atos golpistas direto da Esplanada e fugiu para os Estados Unidos poucas horas depois.

Esse vídeo dá fortes indícios de que o Salomão Vieira é um dos organizadores, pois como ele saberia que tinha gente indo pra Brasília? Esse story é de ontem pic.twitter.com/gpntZiT1nx — 13runo Athayde (@Athayde_Bruno) January 9, 2023

O influencer bolsonarista disse que ele estava tentando pedir asilo político no país sulamericano.

Outros membros do canal Hipócritas, do qual Bismark fazia parte, fizeram um apelo a políticos brasileiros e paraguaios para impedir a prisão. O ex-presidente da Fundação Palmares Sérgio Camargo compartilhou o vídeo.