Falta pouco. Mais um detalhezinho. Mais um mais um detalhezinho. E então será. “Brevemente”, comunica Fernando Haddad, teremos o pacote de corte de gastos estruturais do governo Lula. Uma resposta ao aumento estrutural de gastos que o governo Lula acelerou. Estamos quase lá.

Evoluiu-se. Faltavam “dois detalhes” em 6 de novembro, “coisas realmente muito singelas para decidir” – projetava Haddad. Tinham se encerrado as conversas com os ministros, aquelas das quais saíam disparando, e havia “consenso em torno de um princípio”.

Lula e Haddad têm discutido termos do anúncio do pacote de corte de gastos Foto: Wilton Junior/Estadão

PUBLICIDADE Minha primeira anotação sobre o plano para essa nova rodada de contenção de despesas é de 15 de outubro. Viria depois do segundo turno das eleições municipais. Seria um “pacote relevante”. Simone Tebet definira até a faixa dentro da qual transitaria o corte, entre R$ 30 bilhões e R$ 50 bilhões – em 2025. Estava em curso uma blitz de propaganda para acalmar os fazedores de preços. Anunciava-se o anúncio – com o que se esperava segurar o dólar. Negativo. No dia 17 de outubro, anotei a curiosidade de Lula ser simpático, assim se plantava, a um conjunto de medidas que – estava dito – desconhecia. Não poderia conhecer o que (ainda) inexistia.

Desde então: correria, improviso e bateção de cabeças.

Num dia, os técnicos da Fazenda faziam os últimos ajustes no cardápio. No outro, não havia prazo para mostrar o pacote. “Estamos fazendo as contas para fazer algo ajustadinho” – disse Haddad em 29 de outubro. No dia seguinte, convergiriam área econômica e Casa Civil. O pacote seria anunciado na próxima semana. O ministro cancelara viagem. Ainda incerto se Lula vira o bicho. O bicho viria antes do G20.

“Está avançado” – declarou Haddad em 4 de novembro, uma segunda-feira. Mais: “As coisas estão muito adiantadas do ponto de vista técnico”. Isso foi de manhã. À tarde, Lula veria o bicho. Viu. E abriu para geral.

A Fazenda soltaria nota: “O ministério informa que o quadro fiscal do país foi apresentado e compreendido, assim como as propostas em discussão. Nesta terça, outros ministérios serão chamados pela Casa Civil para que também possam opinar e contribuir no âmbito das mesmas informações”.

Seriam as últimas últimas reuniões. Faltavam somente aqueles detalhes “singelos” – de 6 de novembro. E depois seria conversar com os presidentes de Câmara e Senado. Negativo. Mais reuniões vieram – e, no dia 11, Lula mandaria chamar o ministro da Defesa, “uma negociação que deve ser concluída até quarta-feira”, 13 de novembro. Não foi.

Informou Haddad no domingo, dia 17, que o bicho estava “fechado” com o presidente e que o pacote agora só dependeria da porção (simbólica) relativa ao sacrifício militar. O último – talvez – detalhe.