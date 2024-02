A busca de apoio popular, entretanto, é sempre uma jogada muito arriscada, especialmente quando se está politicamente vulnerável. Fazer apelos diretos a eleitores, mesmo daqueles mais conectados ideologicamente e/ou identitariamente com o líder político acusado, em vez de usar os canais institucionais e tradicionais de negociação, não é destituído de custos. Sempre pairam dúvidas e incertezas sobre como o público irá reagir.

Se a estratégia de comunicação direta com o público for bem sucedida, pode sinalizar força política e ajudar a estancar o sangramento e a dissipar o peso das acusações. Mas, se for percebida como um fracasso, pode ser o empurrão que faltava para a condenação pública do acusado e consolidar o caminho de punições políticas e judiciais pelas organizações de controle.

Esse é risco que o ex-presidente Jair Bolsonaro corre neste exato momento. Decidiu repentinamente convocar um ato público em sua defesa na avenida Paulista no dia 25 de fevereiro com o objetivo de se reconectar com seus eleitores e mostrar que ainda possui alguma força política.