CNT/MDA: Lula tem 53,5% dos votos válidos; Bolsonaro, 46,5%

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) mantém a liderança da disputa pelo Palácio do Planalto com 53,5% dos votos válidos - cenário em que os votos brancos e nulos não são contabilizados, bem como o total de indecisos. O petista é seguido pelo atual presidente Jair Bolsonaro (PL), com 46,5%. Os números são da pesquisa CNT/MDA divulgada nesta segunda-feira, 17.

O ex-presidente Lula e o atual presidente Bolsonaro (PL) durante o primeiro debate entre presidenciáveis no 2º turno neste domingo, 16, na TV Bandeirantes. Foto: Werther Santana/Estadão

O levantamento também considerou os números com votos totais no cenário estimulado, quando é apresentada uma lista de nomes para a escolha do eleitor. Nessa situação, Lula tem 48,1% das intenções de votos, enquanto Bolsonaro tem 41,8%. Brancos, nulos e pessoas que não pretendem votar somam 6%. Indecisos são 4,1%.

No cenário espontâneo - aquele em que os nomes dos competidores não são citados -, Lula também se mantém na liderança com 46,4% das intenções de votos. Bolsonaro tem 40,6% dos votos. Brancos, nulos e pessoas que não pretendem votar somam 6,3%. Indecisos são 6,7%.

A votação do segundo turno é aguardada por 91,9% dos entrevistados que afirmaram que com certeza irão votar enquanto 3,9% afirmaram que provavelmente estarão presentes no dia 30 de outubro.

A pesquisa entrevistou 2.002 pessoas de forma presencial entre os dias 14 a 16 de outubro. A margem de erro é de 2,2 pontos porcentuais e o nível de confiança é de 95%. O registro do levantamento no TSE é BR-05514/2022.