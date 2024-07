André Mendonça arquiva ação contra bolsonarista Júlia Zanatta por foto com arma e referência a Lula

Em março de 2023, Zanatta, recém-empossada na Câmara, publicou uma foto em que aparecia segurando uma metralhadora. Ela vestia uma camiseta com um desenho de uma arma que trazia a frase “come and take it” (“venha e pegue”, traduzido do inglês), ao lado da imagem de uma mão com quatro dedos perfurada de tiros, em referência a Lula.

A foto repercutiu entre os apoiadores do governo de forma negativa. A presidente nacional do PT, Gleisi Hoffman, afirmou na ocasião que a foto se tratava de um “comportamento nazista”.