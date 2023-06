Assédio do PL de Bolsonaro a Ricardo Nunes não é visto como problema no MDB

As investidas do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) para atrair o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, para o seu partido não preocupam o MDB, por enquanto. Ao contrário disso, os emedebistas até comemoram internamente que o prefeito tem se tornado mais conhecido.

Fazer o nome de Nunes circular e ser lembrado entre os eleitores como candidato viável à reeleição é um desafio real do MDB. Nunes, inclusive, contratou o mesmo marqueteiro do PL, Duda Lima, para ganhar mais visibilidade.

Ou seja, os dois partidos estão caminhando juntos e, com a saída do deputado Ricardo Salles (PL) do páreo, deverão se aproximar ainda mais. O MDB aposta que Nunes não vai mudar de legenda e que o Partido Liberal vai compor como vice.

Jair Bolsonaro e Ricardo Nunes. Foto: Prefeitura de São Paulo/Divulgação - 17/03/2022

“Nem o Tarcísio (governador de SP) entrou no PL para disputar e ganhar a eleição. Por que o Nunes entraria?”, indaga um dos interlocutores do MDB. Ele observa, ainda, que o partido de Bolsonaro se aproxima do atual prefeito justamente para guiar a disputa para o centro, então não faria sentido puxá-lo mais para a direita.

ULTIMATO. Nos bastidores, a cúpula do MDB sabe da importância do partido de Bolsonaro e de Valdemar Costa Neto para impulsionar a tentativa de reeleição de Nunes. Então, embora não admita publicamente, o MDB sabe que se o PL condicionar o apoio à mudança de partido, não restará outra opção para Ricardo Nunes.

QUEBRA-CABEÇA. Qualquer decisão de Nunes passará diretamente pela articulação do presidente do MDB, deputado federal Baleia Rossi (SP), responsável por construir o arco de alianças para as candidaturas em 2024. E Baleia afirma que o atual prefeito tem sido cobiçado. “Não só o PL, mas outros partidos gostariam de ter o Ricardo. Ele se mostrou um grande gestor”, disse à Coluna.