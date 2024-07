Bastidor: Candidatos à sucessão de Lira agem para neutralizar Hugo Motta na disputa da Câmara

No TCU, o ministro Aroldo Cedraz, indicação da Câmara, se aposenta em 2026, e o posto dele pode entrar nas negociações, a exemplo do que ocorreu na primeira eleição de Lira como presidente da Casa, em 2021, quando uma vaga no tribunal foi prometida ao Republicanos em troca de apoio - quem ficou com o posto foi o ex-deputado Jhonatan de Jesus. O mandato do ministro Augusto Nardes na Corte de Contas termina em 2027, mas há expectativa de que ele adiante a saída do órgão. Essa nomeação também é prerrogativa da Câmara.

Hugo Motta é visto como “braço direito” de Lira na Câmara. O líder do Republicanos também é um dos principais interlocutores do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, no Congresso. É considerado ainda uma figura próxima ao governo Lula na Paraíba. Neste ano, foi relator de um projeto que abriu crédito adicional no Orçamento da União para o TCU poder participar do Comitê de Operações de Auditoria do Conselho de Auditores da Organização das Nações Unidas (ONU). Ele também relatou, em 2023, a prorrogação do Regime Tributário para Incentivo à Modernização e à Ampliação da Estrutura Portuária (Reporto).

A eleição para a presidência da Câmara ocorrerá em fevereiro de 2025. Como não é permitida a reeleição do presidente da Casa no meio do mandato de um presidente da República, Lira terá de deixar o cargo e passar o bastão para um sucessor. Além dos três principais pré-candidatos e de Hugo Motta, nos bastidores também são lembrados os líderes do MDB, Isnaldo Bulhões (AL), e do PP, Doutor Luizinho (PP), além do deputado Aguinaldo Ribeiro.