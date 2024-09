Bastidores: A conversa de Lira com Pereira antes de indicar Elmar

De acordo com aliados de Pereira, que conversaram com ele após o encontro, Lira deu um prazo para que o candidato do Republicanos viabilizasse um acordo em seu bloco partidário. O presidente da Câmara quer anunciar o nome que terá seu apoio até quarta-feira, 4. Depois dessa data, o deputado alagoano quer se dedicar às eleições municipais, principalmente na campanha pela reeleição de seu pai, Benedito de Lira (PP-AL), como prefeito de Barra de São Miguel (AL). Deputados também dizem que Elmar tem pressionado Lira a declará-lo como candidato.

Pereira, contudo, não conseguiu convencer o deputado Antônio Brito (PSD-BA) a desistir da disputa e endossá-lo. O presidente do Republicanos chegou a apelar ao dirigente nacional do PSD, Gilberto Kassab, mas sem sucesso. Kassab defende a manutenção da candidatura de Brito. Procurado, Kassab também não se manifestou.

Pereira já avisou a aliados que não tem condições de apoiar Elmar agora. Mesmo que Lira anuncie o líder do União como seu candidato, o presidente do Republicanos continuará tentando viabilizar seu nome. Ele deve fazer uma avaliação de cenário em novembro, até porque tem afirmado que não irá “para o suicídio”, ou seja, não levará a candidatura até o fim caso fique evidente que não terá chances de vencer. Sobre Brito, o recado tem sido mais duro: Pereira tem dito aos pares que não o apoiará por avaliar que o líder do PSD está “emperrando” sua candidatura.