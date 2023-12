Caixa cobra duas vezes prestação da casa própria de mais de 2 mil clientes

Mais de dois mil clientes da Caixa foram surpreendidos em dezembro com cobrança indevida de prestação da casa própria. O banco estatal cobrou duas vezes o valor de mutuários. Com isso, clientes com débito automático tiveram o dinheiro descontado de uma só vez.

O banco admitiu a falha à Coluna do Estadão, mas justificou que se deve a uma “ocorrência tecnológica” que impactou um “grupo específico de contratos habitacionais”, durante o mês de novembro.

Caixa Econômica Federal. Foto: Daniel Teixeira/Estadão

O número total de clientes atingido foi de 2.048, o que representa 0,03% da carteira de financiamento imobiliário ativa, ainda de acordo com a instituição.

Em caso de dúvidas, o cliente pode entrar em contato pelo Whatsapp da Caixa no número 0800 104 0104.

Líder no segmento de financiamento habitacional, a Caixa diz que adotou medidas para regularizar os débitos indevidos. O estorno da prestação cobrada indevidamente foi feito em dois dias, segundo o banco.

Centrão assumiu o comando da Caixa em novembro

A Caixa está há um mês sob o comando de Carlos Vieira, indicado pelo presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL). O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) demitiu Rita Serrano do comando do banco estatal para fazer afagos ao Centrão, que agora briga pela divisão das vice-presidências. A mais cobiçada é justamente a de Habitação, hoje nas mãos da petista Inês Magalhães.

Quando foi eleito, Lula prometeu dar mais equilíbrio de gênero na composição do governo. Mas já caíram Ana Moser (Esporte) e Daniela Carneiro (Turismo), além de Rita na Caixa.