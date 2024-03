Cid Gomes defende que candidato da coligação em Fortaleza não seja do PT

“Agora, se você me perguntar de qual partido é o candidato, há visões diferentes. Eu prudentemente defendo que que seja do arco de alianças. O PT tem o governador do Estado e, portanto, o que eu defendo é que outro partido integrante dessa aliança tenha o candidato a prefeito de Fortaleza. Se for do PSB, ótimo”, disse o senador à Coluna do Estadão.

Cid se filiou no início de fevereiro ao PSB e levou consigo 40 prefeitos, além da ex-governadora Izolda Cela, atual secretária-executiva do Ministério da Educação. Perguntado se ela seria o nome indicado pelo PSB, desconversou e disse que é preciso, primeiro, definir as alianças, elaborar o projeto para a capital e por último escolher o candidato. ”Se a gente bota o carro na frente dos bois e já começa a discutir nomes, a meu juízo isso só atrapalha”, respondeu Cid Gomes.