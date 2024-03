Deputados preparam ato no Congresso para pressionar governo pela manutenção do Perse

Parlamentares preparam uma manifestação no Congresso, no dia 5 de março, para pressionar o governo pela manutenção do Programa Emergencial de Retomada do Setor de Eventos (Perse), que concede benefícios tributários para o setor de turismo. O programa foi encerrado pela medida provisória da reoneração da folha de pagamentos, editada em dezembro pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), e ignorado na nova MP da desoneração, enviada no final de fevereiro.

O coordenador da Frente Parlamentar Mista da Hotelaria Brasileira, deputado Gilson Daniel (Podemos-ES), argumenta que a extinção do programa, como quer o governo Lula, vai aumentar a carga tributária, interrompendo novos investimentos e o pagamento de dívidas adquiridas durante a pandemia. Ele afirma que o Perse impulsiona setores responsáveis por mais de 8 milhões de empregos e 7,6% do PIB.

O deputado Gilson Daniel (Podemos-ES)