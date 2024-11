Deputados veem avanço da PEC 6x1 com ceticismo, apontam inconsistência e reclamam de ‘lacração’

O ceticismo é mais presente entre petistas. Uma importante figura do partido disse à Coluna do Estadão/Broadcast que o Congresso tem maioria liberal e avaliou que a batalha atual é “evitar retrocessos trabalhistas e não a de ampliar direitos”. Outro foi mais crítico, reclamou de falta de estudos de impacto e tem chamado a proposta de “lacração”. Além disso, questiona se todos os setores poderiam adotar as regras ou se haveria exceções, como o serviço público.

Um terceiro petista afirmou que a redução da jornada é uma bandeira do PT, mas disse ver contradição na PEC: o texto prevê o máximo de oito horas diárias e quatro dias de trabalho, com duração não superior a 36 horas semanais. Como o quádruplo de oito dá 32, haveria inconsistência. Consultores do PSOL dizem que a crítica é improcedente porque o intuito seria estabelecer o limite de quatro horas extras por semana. Esse detalhamento viria na Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), e não na Constituição.

Um líder do Centrão acha que a PEC não passa nem na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) neste ano e cita falta de “timing”. Num momento em que o governo projeta cortar gastos, seria inviável aprovar aumentos de custos para os empregadores. Já na oposição, deputados dizem que a PEC vai provocar demissões e fechamento de empresas. Candidato à presidência da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB) já disse em um almoço que está preocupado com a PEC e que quer “ouvir quem emprega”.

Só depois disso é que a matéria pode ser apreciada no plenário. A PEC, de autoria da líder do PSOL, Erika Hilton (SP), pode ainda ser juntada à do deputado Reginaldo Lopes (PT-MG), que tem proposta similar e já tramita na CCJ desde 2019. A proposta de Lopes teve parecer favorável do então relator, Tarcísio Motta (PSOL-RJ), mas o deputado não é mais membro do colegiado. O próximo passo seria designar novo relator, que pode mudar o parecer de Motta e até rejeitar a PEC.