Érika Hilton assume liderança do PSOL e se torna primeira pessoa trans a comandar bancada na Câmara

A deputada Érika Hilton (SP) foi escolhida nesta quarta-feira, 21, como nova líder do PSOL na Câmara. A indicação reforça a bandeira do partido para dar mais visibilidade à comunidade LGBTQIA+, e a torna a primeira pessoa transexual a comandar uma bancada partidária no Congresso.

Como adiantou a Coluna, a deputada era a favorita para assumir cargo, até então ocupado por Guilherme Boulos (SP), que deixa o posto para focar na sua campanha à Prefeitura de São Paulo. Como líder, Érika terá assento garantido no colégio de líderes, órgão que discute e define a pauta de votações do Plenário, e também pode dar orientações nas votações e exigir tempo de fala.

Erika Hilton (PSOL-SP). Foto: Gilmar Félix / Câmara dos Deputados

Erika Hilton tem 31 anos e, antes de assumir o mandato na Câmara, foi pedagoga. Em 2022, ela recebeu 256 mil votos, sendo eleita a primeira deputada negra e trans na história do Brasil. Antes, foi vereadora em São Paulo.