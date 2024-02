Fiesp e frente parlamentar apresentam a Márcio França proposta de mudança no Simples Nacional

A Fiesp vai apresentar uma proposta de um novo teto para o Simples Nacional. O regime de tributação simplificada, criado em 2006, é adotado por 63,7% das empresas.

A federação observa que o teto de enquadramento do Simples foi atualizado apenas uma vez, em 2016, e abaixo da inflação. Com isso, aponta que a defasagem acumulada até 2023 é de 91,5%.

Segundo apurou a Coluna do Estadão, a proposta da Fiesp inclui a atualização do teto para permanência no modelo tributário simplificado e adequação das alíquotas das últimas faixas. No entendimento da federação, dessa forma não haverá perda de arrecadação pelo governo, mas ganho à medida em que as empresas optarem pelo Simples.

No Congresso a pressão é para atualizar a faixa de permanência das empresas no Simples Nacional e também do MEI - Microempreendedor Individual.