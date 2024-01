Governo Lula busca acordo para reduzir judicialização do INSS e economizar recursos

Além de desafogar o Poder Judiciário com tantos processos semelhantes e acelerar a concessão de benefícios previdenciários à população, a estratégia evitaria os gastos da União com os processos judiciais — geralmente engordados por juros e correção monetária decorrentes da demora. O valor a ser economizado com a medida ainda não foi calculado.

Carlos Lupi deve intensificar as conversas sobre o assunto com o corregedor nacional de Justiça, o ministro Luís Felipe Salomão, do Superior Tribunal de Justiça (STJ). Há a expectativa de que o presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Luís Roberto Barroso, também participe das conversas. A presidência do CNJ, inclusive, vai criar um grupo de trabalho para encaminhar soluções que possam reduzir a letargia das demandas previdenciárias no País.

Para além do termo negociado junto ao CNJ, Carlos Lupi tem sido chamado nos corredores da Esplanada de o “salvador do Orçamento”. Isso porque, como mostrou o Estadão, a equipe econômica conta com o combate a fraudes do INSS com o uso de inteligência artificial para reduzir os gastos públicos.