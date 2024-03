Governo Lula reage e ministro vai ao Marajó anunciar política contra abuso de menores

A equipe do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) montou uma estratégia nacional para conter a narrativa, propagada por bolsonarista, sobre uma suposta omissão do governo federal com a exploração sexual de crianças no arquipélago do Marajó, no Pará. Nesta terça-feira, 19, o ministro dos Direitos Humanos, Silvio Almeida, em evento na região, anunciou uma campanha de combate à exploração e ao abuso sexual contra crianças e adolescentes.

A campanha será lançada em 18 de maio, data oficial de enfrentamento a essas violações de direitos humanos, junto a uma estratégia nacional ligada ao tema. A exploração infantil no Marajó tomou as redes sociais no fim de fevereiro, após uma cantora evangélica citar o problema em um reality show gospel. À época, políticos e influenciadores bolsonaristas compartilharam o vídeo e culparam o governo. "Nós estabeleceremos uma campanha permanente contra o abuso e exploração sexual infantil. Os responsáveis por qualquer ato como esse são criminosas, devem ser presas, processadas, julgadas e condenadas", afirmou nesta terça-feira o ministro dos Direitos Humanos em Breves, no Pará.

O ministro dos Direitos Humanos, Silvio Almeida. Foto: EFE/EPA/SALVATORE DI NOLFI

Silvio Almeida afirmou que os abusos contra crianças e adolescentes não ficarão sem resposta. “Temos de fazer política pública e sermos absolutamente intolerantes com quem comete violência contra crianças e adolescentes. Isso é inadmissível.

As declarações do ministro foram dadas no lançamento da Escola de Conselhos do Pará, uma ação da pasta em parceria com a Universidade Federal do Pará para formação de atores.

Como mostrou a Coluna do Estadão, deputados pressionam o presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), até a instaurar a Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) para apurar as denúncias de exploração sexual no Marajó.