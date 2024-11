Homem-bomba encontrado morto na Praça dos Três Poderes vestia casaco verde com naipes do baralho

Francisco Wanderley Luiz, o homem-bomba que morreu na Praça dos Três Poderes, vestia um paletó verde com símbolos de naipes do baralho. As explosões destruíram a parte de trás da cabeça dele e a mão direita. Havia uma mochila perto de seu corpo, que ficou estendido em frente ao Supremo Tribunal Federal (STF).

Corpo do homem-bomba estendido em frente ao STF. Foto: Wilton Junior/Estadão

Uma hora antes das explosões, Francisco fez uma publicação nas redes sociais com ataques ao STF, ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva e aos presidentes da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), e do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG). “Deixaram a raposa entrar no galinheiro”, escreveu ele ao postar foto no STF.

A Polícia Federal abriu inquérito para investigar o caso e, como mostrou o Estadão, há suspeita de que o atentado tenha motivação política. O carro de Francisco também foi incendiado. Em 2020, ele se candidatou a vereador de Rio do Sul (SC), com o apelido de Tiü França, mas não foi eleito.