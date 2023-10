Homens invadem fazenda da família de Pedro Lupion e fazem pais do deputado de reféns

Três homens armados invadiram uma fazenda da família de Pedro Lupion (PP-PR) no Paraná e fizeram de reféns os pais do deputado, que é presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária (FPA). O caso ocorreu neste domingo, 1.

Lupion afirma que a família recebeu apoio das polícias do Paraná Foto: Pablo Valadares/Agência Cãmara

De acordo com nota divulgada pelo deputado, os homens agrediram seu pai, Abelardo Lupion – que trabalhou no governo de Jair Bolsonaro – e levaram bens pessoais e itens de valor não especificados.

“Recebemos todo o apoio das polícias do Paraná, que estão investigando o caso. Agradeço o apoio de todas as forças policiais do Estado, em nome do governador Ratinho Jr. Acredito na justiça de Deus, dos homens e na nossa polícia. Eles chegarão até os bandidos”, disse Lupion, em nota.