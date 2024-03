Líder do PDT: Disputa entre Ciro e Cid tem repercussão negativa, mas vamos resistir

Cid Gomes pediu desfiliação da legenda após os desentendimentos com o irmão. O senador está filiado agora ao PSB. As divergências entre os dois começaram na campanha eleitoral de 2022, quando Ciro concorreu à Presidência da República. Em 2023, o impasse sobre a aliança dos pedetistas com o PT no Ceará, criticada por Ciro, levou a uma disputa pelo diretório estadual e à saída de Cid do PDT.

Motta disse que, apesar das divergências internas, não fará nenhuma distinção entre os parlamentares da bancada na Câmara. “Todos os deputados do Ceará são tratados com o mesmo respeito e a mesma consideração que todos os deputados”, afirmou, ao ressaltar que escolheu o deputado Mauro Benevides Filho (CE) para ser o vice-líder da sigla na Casa.

Sobre as eleições municipais, Motta defendeu que a discussão sobre os problemas locais deve prevalecer. Ele ressaltou que, em seu Estado natal, o PDT deve lançar a ex-deputada estadual Juliana Brizola à prefeitura de Porto Alegre, mas não descartou diálogo com a pré-candidata do PT, a deputada federal Maria do Rosário (RS).