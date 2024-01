Ligação Santos-Guarujá: deputados de SP apelam a Alckmin após Lula limar Tarcísio do projeto

Parte da bancada de São Paulo na Câmara reagiu à decisão do governo Lula de tocar a obra da ligação Santos-Guarujá limando o governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) do projeto e vai apelar ao vice-presidente e ministro da Indústria e Comércio, Geraldo Alckmin (PSB), para tentar reverter o quadro. O tema vai pautar as frentes parlamentares de Portos e Aeroportos e a da Ligação Seca Santos-Guarujá que esperam ouvi-lo.

O deputado Paulo Alexandre Barbosa (PSDB-SP), presidente das duas frentes, disse à Coluna do Estadão que vai convidar Alckmin para a primeira reunião da frente dos Portos, prevista para o dia 24 de fevereiro. A ideia de recorrer ao ministro é porque ele governou o Estado de São Paulo em quatro mandatos. O mesmo apelo, porém, também será levado ao ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho (Republicanos).

Vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Geraldo Alckmin, governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, e presidente Luiz Inácio Lula da Silva Foto: Ricardo Stuckert

PUBLICIDADE Como mostrou o Estadão, a disputa entre o governo Tarcísio e o governo Lula pode atrasar as obras do túnel. As gestões divergem sobre licenças ambientais e modelagem para o empreendimento que beneficiaria 40 mil motoristas e reduziria a travessia em 25 minutos. “A notícia de que o governo federal irá dispensar os recursos garantidos pelo governador Tarcísio de Freitas, que se preocupou e participou das negociações para tirar a obra do papel, é grave e lamentável. Precisamos garantir que todos os envolvidos estejam, de fato, contemplados pelo projeto. Somente dessa forma, conseguiremos confirmar a conclusão da obra, bem como definir o melhor modelo de gestão, contemplando as três esferas governamentais e a sociedade civil”, afirmou Paulo Alexandre Barbosa.

O deputado Paulo Alexandre Barbosa (PSDB-SP) Foto: Mario Agra / Câmara dos Deputados

Dentro da bancada paulista, porém, há divergências. O deputado Fernando Marangoni (União-SP) vê com bons olhos a decisão do governo Lula: “Importante é que a obra saia do papel. Se o governo federal não precisa de recursos do governo do Estado, melhor que ele faça a obra e a gestão estadual invista esse dinheiro em outras prioridades”, concluiu.

O deputado Marangoni (União-SP) Foto: Vinicius Loures / Câmara dos Deputados