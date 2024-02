O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) visita nesta terça-feira (06) o município de Belford Roxo (RJ) e dá início à nacionalização da eleição municipal na baixada fluminense, um reduto bolsonarista. Entre os anúncios, Lula confirmará a construção do Hospital Oncológico, que integrou o acordo para demitir a deputada federal Daniela Carneiro (União Brasil) do Ministério do Turismo. Ela é mulher do prefeito de Belford Roxo, Waguinho.

O prestígio conferido por Lula a Waguinho, que o apoiou nas eleições de 2022, também é um novo afago do petista ao Republicanos, legenda do prefeito e do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas. Para arrematar, Waguinho é evangélico, grupo do qual o presidente tenta se aproximar.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o prefeito de Belford Roxo, Waguinho durante comício nas eleições de 2022. Foto: FOTO: PEDRO KIRILOS / ESTADÃO