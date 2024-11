A segunda lição, sobre o tempo em que as decisões são tomadas, toca em um ponto sagrado para Lula. O petista encara a capacidade de escolher quando tomará determinada medida como um poder inalienável da Presidência da República. Isso ficou claro na reforma ministerial de 2023. O Centrão pressionou por semanas para entrar no governo. Lula conversou diversas vezes com o presidente da Câmara, Arthur Lira, e nada fez. Só colocou Silvio Costa Filho (Republicanos) no Ministério dos Portos e Aeroportos e André Fufuca (PP) no Ministério do Esporte quando se sentiu confortável. Se tivesse feito as nomeações mais rapidamente, teria demonstrado fraqueza e incentivado as demais forças políticas a colocar a faca em seu pescoço no futuro.

Além disso, o provável ajuste fiscal envolve alguns dos pesos-pesados do grupo político de Lula. Fernando Haddad (Fazenda), Rui Costa (Casa Civil), Simone Tebet (Planejamento) e Esther Dweck (Gestão) estudam formas de tirar dinheiro dos ministérios de Nísia Trindade (Saúde), Camilo Santana (Educação), Wellington Dias (Desenvolvimento Social), Carlos Lupi (Previdência) e Luiz Marinho (Trabalho).

Camilo é o principal responsável pelo melhor resultado do PT na eleição municipal deste ano. Dias comanda o partido no Estado que mais deu votos a Lula em 2022 do ponto de vista proporcional. Marinho é aliado e amigo do presidente da República há décadas, desde o movimento sindical. Além disso, todas essas Pastas são centrais para a identidade política do lulismo. Enfraquecê-las é algo muito delicado.

Lula provavelmente fará ajustes nesses ministérios mesmo assim, mas antes há um processo, já em andamento, para reduzir os estresses. Essas disputas são normais em governos e de certa forma até estimuladas por Lula. Na primeira passagem do petista pelo Planalto, ficaram famosas as querelas entre os hoje mitológicos ministros José Dirceu (Casa Civil) e Antonio Palocci (Fazenda). Dessa vez, Fazenda e Casa Civil estavam afinadas. Haddad fez o possível para blindar a proposta dos outros ministros, por isso passou semanas convencendo Lula da necessidade do ajuste.

Com quase dois anos de governo já transcorridos e outros dois à frente, convém aos operadores do mercado entenderem que a política manda na macroeconomia, não o contrário. Quem conseguir mais rapidamente fazer análises por esse prisma perderá menos dinheiro desnecessariamente.