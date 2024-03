Lula vai bater o martelo sobre vice de João Campos no Recife

O PT articula as chapas num grupo de trabalho nacional. Mas a negociação no Recife envolve o presidente Lula para evitar racha na sigla ou intriga com o PSB, como já ocorreu no passado; além da possibilidade de o vice assumir a Prefeitura. Os cotados são o deputado federal Carlos Veras e Mozart Sales, assessor da Secretaria de Relações Institucionais.

Nos bastidores, João Campos já avisou aos interessados na vaga que só decidirá o nome do seu vice nas convenções partidárias. Interlocutores do prefeito afirmam que, pelas pesquisas internas, o grupo deve procurar alguém com o perfil do atual gestor, mas não adiantam quem mais se encaixaria nessa descrição.