Marconi Perillo afaga Raquel para mantê-la no PSDB, mas abre flanco para adversários da governadora

Como mostrou a Coluna, Marconi Perillo faz um périplo pelo Brasil, com foco em manter Raquel no partido. Ela, que é assediada pelo MDB e PSD, já pediu para os tucanos deixarem a oposição e se tornarem independentes, o que facilitaria sua vida em Pernambuco. No segundo turno da eleição de 2022, Lula recebeu quase 67% dos votos no Estado onde nasceu.

A solicitação foi rejeitada. Mas em Pernambuco, Perillo afirmou que Raquel teria toda a liberdade para construir parcerias com o governo Lula. A governadora aposta nessa aproximação para fazer entregas e, com isso, deixar o posto de governadora com a pior avaliação no Brasil, segundo pesquisa AtlasIntel.

O movimento ocorre num momento em que o PSDB enfrenta uma debandada de políticos, entre eles o deputado federal e ex-governador do Paraná, Beto Richa, que articula com o PL do ex-presidente Jair Bolsonaro uma candidatura à prefeitura de Curitiba.