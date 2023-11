Novo ensino médio: ‘Podemos aprimorar legado de Temer com novas ideias’, diz relator

Tão logo foi confirmado na relatoria do novo ensino médio, o deputado Mendonça Filho (União-PE) telefonou para o ministro da Educação, Camilo Santana, e disse querer dialogar com o MEC e com os secretários estaduais da área. Sua preocupação era deixar claro que não vai discutir a pauta com revanchismo.

“O Brasil precisa entender que educação é política de Estado e não de governo. É possível aprimorar o legado de Temer com contribuições novas. O que não se pode é simplesmente rasgar e jogar fora o que já havia sido feito na reforma do ensino médio”, afirmou em entrevista exclusiva à Coluna.

Mendonça, ministro da Educação no governo de Michel Temer, foi principal fiador da reforma educacional sancionada em 2017, que está em vigor e é alvo de críticas do PT do presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

O deputado Mendonça Filho (União-PE) Foto: André Dusek/Estadão

“Não estou preso a nenhuma visão, estou aberto ao diálogo e à construção de uma política de educação positiva para o ensino médio no País. Quem me conhece sabe que não sou de vencer no grito, vou fazer o convencimento”, disse.

O deputado ressalta que essa discussão é importante porque o Brasil figura entre os piores desempenhos do Programa Internacional de Avaliação de Alunos (Pisa). Na última avaliação, feita em 2018, o País ficou em 54º lugar numa lista com 79 nações, com destaque para o baixo desempenho dos alunos em leitura, matemática e ciências.