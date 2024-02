O casamento que vai reunir Haddad e Campos Neto

Os noivos têm tratado o tema com discrição, para não abalar o caráter familiar da cerimônia, e afirmado a pessoas próximas que somente foram convidadas as autoridades que realmente convivem com o casal. O evento será para 250 pessoas.

Apesar da boa relação institucional entre Haddad e Campos Neto, os dois protagonizaram discordâncias sobre a política econômica em diferentes momentos do governo Lula. Como revelou a Coluna do Estadão, o dirigente da autoridade monetária negocia a PEC da autonomia financeira do BC em termos rechaçados pelo governo federal.

Na avaliação de interlocutores do Palácio do Planalto, uma crise entre o economista e o presidente Luiz Inácio Lula da Silva — após meses de calmaria — está contratada para fevereiro, se os bombeiros de plantão não buscarem mediar o impasse já na volta do recesso parlamentar. Campos Neto não procurou Haddad antes de conversar sobre a PEC com o autor do texto, senador Vanderlan Cardoso (PSD-GO).