O que os ‘caderninhos de Tarcísio’ revelam sobre o governo de São Paulo

Já são quatro cadernos, sendo três deles escritos de ponta a ponta. De forma metódica, Tarcísio anota com canetas coloridas - azul, vermelha e preta. Também destaca trechos com marca-texto e faz sinalizações entre as mensagens.

O primeiro caderno Tarcísio começou a escrever ainda no período da campanha eleitoral. Outros dois foram preenchidos ao longo de 2023. O mais recente ele começou a usar neste início de 2024. O governador contou à Coluna do Estadão que atua com base nas anotações.

Os textos estão divididos em três categorias, fazendo uma documentação do que o governador prometeu como candidato; as ações estruturais formatadas e o que há de pendências.

Tarcísio contou à Coluna que, sempre que necessário, revisita as anotações e que integra os métodos analógico e digital, pois passa o material consolidado para seu iPad.