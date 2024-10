‘Pacote Marçal’: Vereador de SP quer apresentar projetos do plano de governo do ex-coach na Câmara

Reeleito com mais de 100 mil votos, o vereador Rubinho Nunes (União-SP) promete apresentar, nas próximas semanas, o que ele apelidou de “pacote Marçal”. Rubinho disse à Coluna do Estadão que sua intenção é agrupar algumas propostas incluídas no plano de governo do ex-candidato Pablo Marçal (PRTB) e registrá-las como projetos de lei no Legislativo municipal. O influenciador sabe da intenção do parlamentar e admitiu à Coluna a possibilidade de participar presencialmente do lançamento do “pacote” em São Paulo.

PUBLICIDADE Como Rubinho tem interesse em concorrer à presidência da Câmara Municipal de São Paulo, correligionários apostam que as sugestões incorporadas por ele devem ser mais “moderadas”. Afinal, o vereador já enfrenta resistência de outros pares no Legislativo paulistano por ter declarado apoio a Marçal durante a campanha, apesar de seu partido ter feito aliança com o atual prefeito Ricardo Nunes (MDB). As propostas exatas ainda estão sendo definidas pelo vereador e sua equipe. O objetivo é estudar os possíveis impactos que o “pacote” poderá ter no nome de Rubinho, além de definir quais proposições serão incluídas no texto final dos projetos a serem apresentados na Câmara. A princípio, segundo interlocutores, as ideias apresentadas serão mais “fáceis” de serem executadas a curto e médio prazo, como a que fala sobre o incentivo à digitalização de pequenos negócios e outra sobre mapeamento de empreendedores e outras vocações regionais da cidade de São Paulo, com fomento a criação de empregos e geração de renda a partir de parcerias público-privadas (PPPs).