PEC das drogas: Lula deve ‘lavar as mãos’ e deixar embate entre STF e Senado

O PT de Lula e demais partidos da esquerda apoiam a descriminalização que está prestes a ser aprovada no STF. Mas integrantes do Centrão que estão na base são contrários e pressionam pela votação da PEC das drogas que vai em linha oposta à pauta do Supremo. A matéria está na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ), é de autoria do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD), e tem relatório favorável de Efraim Filho (União).

Pacheco e Efraim têm reunião nesta terça com o presidente da CCJ, Davi Alcolumbre (União), para decidir se pautam a PEC na quarta-feira, 6. Dependendo do resultado do julgamento no STF, Efraim admite fazer alterações no texto.

“Vamos acompanhar o placar final da votação e o alcance da decisão para definir o melhor texto da PEC, para garantir a continuidade da criminalização do porte de drogas, mesmo em pequenas quantidades”, afirmou Efraim à Coluna do Estadão.