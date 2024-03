PL contém revolta e amarra candidatura de Marcelo Queiroga em João Pessoa

Vale lembrar que o clima de guerra no PL fez com que Michelle Bolsonaro dividisse sua agenda ao visitar o Estado, em julho do ano passado. A ex-primeira-dama participou do evento que lançou a pré-candidatura de Queiroga, mas antes precisou encontrar a ala insatisfeita do partido.

Por trás da disputa com Queiroga está a rivalidade entre o Cabo Gilberto Silva e o presidente do diretório estadual do PL, Wellington Roberto, um dos articuladores da candidatura do ex-ministro da Saúde.