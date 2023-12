Planalto busca protagonismo e chama Poderes para o ato ‘Democracia Restaurada’

No centro da Praça dos Três Poderes, o Congresso foi o local escolhido pelo governo Lula para realizar o evento que marcará um ano dos ataques do 8 de janeiro. Embora a ideia tenha surgido no Planalto, o convite — que a Coluna teve acesso — será distribuído em nome dos presidentes Lula, Rodrigo Pacheco (Senado), Arthur Lira (Câmara) e Luís Roberto Barroso (STF), para demonstrar harmonia.

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), ao lado do presidente do Congresso Nacional, senador Rodrigo Pacheco (PSD-MG), o presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), o vice-presidente da República, Geraldo Alckmin (PSB). Foto: WILTON JUNIOR/ ESTADÃO

Mas o governo deu o indicativo de que manterá a politização do tema e buscará tomar para si o protagonismo pela garantia da ordem democrática no País. O texto batiza o evento de “Ato Democracia Restaurada”. O nome é o mesmo de um vídeo que Lula divulgou em fevereiro classificando o episódio como terrorismo e com imagens dele olhando as cenas.

Segundo interlocutores, um novo vídeo está no forno. Mas os termos que serão usados desta vez ainda não foram divulgados. Certo é que o Planalto já solicitou imagens ao Congresso. No entanto, até hoje o Ministério da Justiça não divulgou as imagens de todas as suas câmeras de segurança no dia 8.

STJ marca o 8 de janeiro com prêmio a jornalistas

O Superior Tribunal de Justiça (STJ) escolheu o dia 8 de janeiro para entregar o Prêmio Nacional de Jornalismo do Poder Judiciário. A data não foi aleatória. A instituição quer reafirmar o papel indispensável de uma imprensa forte e livre como pilares do Estado Democrático de Direito.