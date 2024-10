Rival de Helder Barbalho antecipa duelo de 2026 ao apoiar bolsonarista no 2º turno em Belém

Reeleito com 83,48% dos votos válidos, o prefeito de Ananindeua, segunda maior cidade do Pará, Dr. Daniel (PSB), faz das eleições municipais uma antessala da disputa de 2026. Daqui a dois anos, o prefeito pretende concorrer a governador com o objetivo de desbancar a hegemonia política do clã Barbalho no Estado — o governador Helder Barbalho (MDB), de quem foi aliado no passado, é hoje seu maior adversário político.

Para marcar diferença com o rival, o correligionário do vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB) vai apoiar o bolsonarista de carteirinha Éder Mauro (PL) no segundo turno contra Igor Normando (MDB), primo e afilhado político do governador. "Vou apoiar o Éder Mauro no que ele me acionar", afirma Dr. Daniel à Coluna do Estadão. Na sua cidade, o prefeito venceu o candidato dos Barbalho, Antonio Doido (MDB), que fez (8,38%). A escolha do prefeito de Ananindeua, que se consolida como uma liderança estadual, para o segundo turno em Belém representa menos um endosso ao bolsonarismo e mais um veto ao governador. "A minha reeleição mostra que há possibilidade de se ganhar da família Barbalho", diz. Procurado para comentar a relação com o adversário, Helder não retornou.

Dr. Daniel (à direita) com o então candidato a vereador de Belém Zezinho Lima (PL), agora eleito. O prefeito de Ananindeua tem marcado presença nas eleições municipais na capital do Pará. Foto: Redes sociais

Eleito em 2020 com apoio direto de Helder Barbalho, que tem domicílio eleitoral em Ananindeua e já comandou o município entre 2004 e 2012, Dr. Daniel trocou o MDB pelo PSB em abril deste ano por desentendimentos na formação da chapa que disputaria as eleições deste ano. Ele é casado com a deputada federal mais votada do Pará, Alessandra Haber (MDB).

A tendência é que Dr. Daniel dispute o governo estadual em um enfrentamento direto com a atual vice-governadora, Hana Tuma (MDB), nome dos Barbalho. A auditora fiscal caminha para concorrer com a máquina na mão: ela deve assumir o Estado com uma provável renúncia de Helder em abril de 2026. Ele é cotado para tentar o Senado na vaga do pai, o senador Jader Barbalho (MDB-PA), e também para a vice-presidência na chapa do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). O irmão de Helder é Jader Filho, ministro das Cidades.