Sâmia Bomfim é alvo de golpistas que se passam pela deputada para pedir dinheiro

Seis dias após a trágica morte do médico Diego Bomfim, de 35 anos, irmão da deputada Sâmia Bomfim (PSOL-SP), golpistas estão se passando pela parlamentar para pedir dinheiro a diversas pessoas. Eles usam um número de telefone, com DDD 18, e com foto da deputada vestindo uma blusa roxa no perfil e solicitam as transferências.

”Fiquei preocupada de acreditarem por ser um momento de fragilidade e infelizmente exposição da minha família. Não estou pedindo dinheiro por WhatsApp. É golpe, com a minha foto pública do Instagram e um DDD 18, da cidade dos meus pais”, comentou Sâmia, à Coluna.

Sâmia fez o alerta pelas redes sociais. “Estão dando golpe no celular, usando minha foto, pedindo dinheiro. Não sou eu! Não depositem nada, não estou pedindo dinheiro”, afirmou na postagem.

A deputada Sâmia Bomfim avisa sobre golpe usando seu nome Foto: Instagram - Samia Bomfim





Pessoas próximas à deputada relatam que integrantes da família já receberam a mensagem. Diego foi assassinado no dia 5 de outubro num quiosque na Barra da Tijuca, na zona oeste do Rio.